Primeiro mês da agenda oficial de Janja tem velório do Papa, viagens à Rússia e China e reuniões da COP30

Foto: Fernando Frazão/Agência BrasilA partir de uma orientação da Advocacia-Geral da União (AGU), a agenda oficial da primeira-dama Janja da Silva passou a ser divulgada no site do Palácio do Planalto, seguindo medidas de transparência e prestação de contas sobre os compromissos das primeiras-damas. No primeiro mês com a agenda publicada, Janja participou de eventos como o velório do Papa Francisco, fez viagens internacionais para Rússia, China e Uruguai, além de se reunir para tratar de temas relacionados à COP30, que será sediada no Brasil em 2025.

Para mais detalhes sobre as atividades de Janja e os desdobramentos políticos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

