Princípio de incêndio atinge cozinha de hotel no Palacete Tira Chapéu Foto: ReproduçãoUm princípio de incêndio aconteceu na cozinha de um hotel que fica no Palacete... Taktá|Do R7 08/06/2025 - 22h35 (Atualizado em 08/06/2025 - 22h35 )

Taktá

Foto: ReproduçãoUm princípio de incêndio aconteceu na cozinha de um hotel que fica no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador, neste domingo (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início às 15h e foi controlado pela brigada local num tempo menor que 10 minutos.

