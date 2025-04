Procurador-geral do MPBA lidera encontro com forças de segurança para alinhar ações integradas Foto: Humberto Filho / Cecom MPBAO procurador-geral de Justiça Pedro Maia liderou, nesta terça-feira (8),... Taktá|Do R7 08/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Humberto Filho / Cecom MPBAO procurador-geral de Justiça Pedro Maia liderou, nesta terça-feira (8), uma reunião estratégica entre o Ministério Público da Bahia (MPBA) e os principais chefes das forças de segurança pública do estado, com o objetivo de alinhar ações integradas para o ano de 2025. O encontro, realizado na sede administrativa do MPBA, em Salvador, marcou a primeira reunião interinstitucional da nova gestão com a cúpula recém-empossada das instituições de segurança da Bahia.

Para mais detalhes sobre este importante encontro e suas implicações para a segurança pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

VÍDEO: Caetano Veloso anuncia novas músicas e participação em festivais após turnê com Bethânia

Prefeito de Salvador libera ponto facultativo na Semana Santa; confira os detalhes!

Justiça condena ator de Round 6, 80 anos, por práticas de assédio sexual