Produção de motocicletas cresce 14,4% no primeiro trimestre e registra melhor desempenho em 13 anos

Taktá|Do R7 10/04/2025 - 06h45 (Atualizado em 10/04/2025 - 06h45 )

Foto: CNI/José Paulo LacerdaA produção de motocicletas no Brasil registrou um crescimento de 14,4% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Ao todo, foram fabricadas 501.142 unidades no Polo Industrial de Manaus (AM), de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (9) pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa!

