Professora é flagrada agredindo criança de 4 anos com livros Reprodução / Redes Sociais Uma professora foi demitida por justa causa após agredir um aluno... Taktá|Do R7 22/08/2025 - 12h20 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h20 )

Reprodução / Redes Sociais Uma professora foi demitida por justa causa após agredir um aluno de quatro anos em uma escola infantil de Caxias do Sul (RS). O caso ocorreu dentro da sala de aula e foi registrado pelas câmeras de segurança da instituição. As imagens mostram o momento em que a educadora atinge o menino com uma pilha de livros. Em seguida, a criança começa a chorar, mas a professora continua proferindo ofensas verbais. Depois, ela utiliza um pano para limpar a boca do aluno, que havia ficado ferido, e o conduz para fora da sala dizendo: “Vem lavar tua boca.” O impacto da agressão causou danos em seis dentes do menino. Seus pais agora buscam respostas sobre possíveis lesões adicionais. Tanto a família quanto a própria escola registraram boletins de ocorrência no mesmo dia.

