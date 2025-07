Professores encerram greve em Lauro de Freitas, mas mantêm estado de mobilização Foto: DivulgaçãoApós nove dias de paralisação, os professores da rede municipal de Lauro de Freitas... Taktá|Do R7 13/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 13/07/2025 - 09h17 ) twitter

Foto: DivulgaçãoApós nove dias de paralisação, os professores da rede municipal de Lauro de Freitas decidiram encerrar a greve na última sexta-feira (11). A decisão foi tomada em assembleia organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Lauro de Freitas (Asprolf). Embora as aulas tenham sido retomadas, a categoria segue em estado de mobilização, o que, segundo o sindicato, é uma forma de manter a mobilização diante do que consideram inércia da gestão municipal nas negociações. “A prefeita Débora Régis e a secretária de Educação, Tamires Andrade, continuam negligenciando os trabalhadores e ainda não retomaram as negociações que deveriam ter sido encerradas em abril”, afirmou a entidade em nota.

