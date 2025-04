Professores realizam protesto no Terminal da Lapa contra falta de pagamento do piso salarial nesta terça (29) Foto: Leitor TakTáProfessores e coordenadores pedagógicos da rede municipal de Salvador realizaram na manhã desta... Taktá|Do R7 29/04/2025 - 12h03 (Atualizado em 29/04/2025 - 12h03 ) twitter

Foto: Leitor TakTáProfessores e coordenadores pedagógicos da rede municipal de Salvador realizaram na manhã desta terça-feira (29) uma manifestação no Terminal da Lapa. O ato foi organizado pela APLB Sindicato e teve como objetivo informar a população sobre o impasse com a Prefeitura em relação ao pagamento do piso nacional do magistério.

