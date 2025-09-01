Programa abre inscrições para vagas de estágio na Bahia Foto: Divulgação.A Braskem abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2026, com vagas para... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 17h59 (Atualizado em 01/09/2025 - 17h59 ) twitter

Foto: Divulgação.A Braskem abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2026, com vagas para estudantes universitários e do ensino técnico, incluindo oportunidades na Bahia. O objetivo da empresa é formar novos profissionais, oferecendo um programa reconhecido por sua qualidade e que promove uma jornada de desenvolvimento completa.

