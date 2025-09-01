Programa abre inscrições para vagas de estágio na Bahia
Foto: Divulgação.A Braskem abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2026, com vagas para estudantes universitários e do ensino técnico, incluindo oportunidades na Bahia. O objetivo da empresa é formar novos profissionais, oferecendo um programa reconhecido por sua qualidade e que promove uma jornada de desenvolvimento completa.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as oportunidades!
