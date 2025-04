Programa Mais Futuro abre inscrições para estudantes universitários em situação de vulnerabilidade Foto: Divulgação.Estudantes de universidades públicas estaduais da Bahia interessados em participar do Programa Mais Futuro... Taktá|Do R7 27/04/2025 - 04h40 (Atualizado em 27/04/2025 - 04h40 ) twitter

Taktá

Foto: Divulgação.Estudantes de universidades públicas estaduais da Bahia interessados em participar do Programa Mais Futuro poderão se inscrever a partir desta segunda-feira (28). O edital de seleção foi publicado no Diário Oficial do Estado no sábado (26), e as inscrições seguem abertas até o dia 28 de maio, pelo site.

