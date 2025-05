Programas que garantem CNH gratuita para alunos e população de baixa renda; saiba como participar Foto: ReproduçãoO Governo da Bahia oficializa dois importantes programas de inclusão social, o “CNH da... Taktá|Do R7 29/05/2025 - 13h37 (Atualizado em 29/05/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoO Governo da Bahia oficializa dois importantes programas de inclusão social, o “CNH da Gente” e o “CNH na Escola”. As iniciativas garantem gratuidade no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para estudantes da rede pública estadual e para pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Consulte no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre como participar desses programas que podem transformar sua vida!

Leia Mais em Taktá:

É oficial! Elon Musk deixará posto no governo dos EUA

Primeira neve do ano é registrada no Sul do Brasil nesta quinta-feira (29)

Começa nesta quinta (29) o júri do acusado de matar ator de “Chiquititas” e seus pais