Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Projeto abre inscrições para aulas gratuitas de natação em Lauro de Freitas

Crédito: Ascom/SudesbO Projeto Natação em Rede abriu nesta quarta-feira (27) as inscrições para aulas gratuitas...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Crédito: Ascom/SudesbO Projeto Natação em Rede abriu nesta quarta-feira (27) as inscrições para aulas gratuitas de natação e hidroginástica em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A iniciativa, promovida pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), disponibiliza 400 vagas, 200 para cada modalidade.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como se inscrever e garantir sua vaga!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.