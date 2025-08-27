Projeto abre inscrições para aulas gratuitas de natação em Lauro de Freitas Crédito: Ascom/SudesbO Projeto Natação em Rede abriu nesta quarta-feira (27) as inscrições para aulas gratuitas... Taktá|Do R7 27/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 14h58 ) twitter

Crédito: Ascom/SudesbO Projeto Natação em Rede abriu nesta quarta-feira (27) as inscrições para aulas gratuitas de natação e hidroginástica em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A iniciativa, promovida pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), disponibiliza 400 vagas, 200 para cada modalidade.

