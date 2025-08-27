Projeto abre inscrições para aulas gratuitas de natação em Lauro de Freitas
Crédito: Ascom/SudesbO Projeto Natação em Rede abriu nesta quarta-feira (27) as inscrições para aulas gratuitas de natação e hidroginástica em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A iniciativa, promovida pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), disponibiliza 400 vagas, 200 para cada modalidade.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como se inscrever e garantir sua vaga!
