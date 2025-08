Projeto Defesa Civil nas Escolas reúne alunos da rede municipal de Salvador Foto: Divulgação / CODESAL.A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou, nesta terça-feira (5), a culminância... Taktá|Do R7 05/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h59 ) twitter

Foto: Divulgação / CODESAL.A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou, nesta terça-feira (5), a culminância do Projeto Defesa Civil nas Escolas (PDCE), referente às atividades do primeiro semestre de 2025. O evento aconteceu no auditório da Codesal e contou com a participação de 162 alunos de quatro escolas da rede municipal.

