Projeto propõe isenção de Zona Azul para quem vai a templos religiosos

Foto: Gabriela Encinas/ Taktá O vereador Maurício Trindade (PP) apresentou um projeto de isenção de pagamento da Zona Azul na Câmara Municipal de Salvador (CMS) para pessoas que frequentam locais religiosos, como igrejas, casa de candomblé, independentemente do credo. De acordo com o político, esses centro realizam um papel social que deve ser reconhecido.

