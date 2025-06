Promessa do Vitória acerta com clube da Série B; veja os detalhes da negociação Foto / Ec Vitória / Redes Sociais O atacante Fábio Soares, conhecido como Fau, não... Taktá|Do R7 04/06/2025 - 16h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h37 ) twitter

Foto / Ec Vitória / Redes Sociais O atacante Fábio Soares, conhecido como Fau, não faz mais parte do elenco do Vitória. Destaque das categorias de base do clube, o jogador de 20 anos acertou sua transferência para a Ferroviária, equipe paulista que atualmente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

