Promotoria de Barcelona recorre de absolvição a Daniel Alves ReproduçãoO Ministério Público de Barcelona recorreu, nesta quarta-feira (7), contra a decisão que absolveu Daniel... Taktá|Do R7 07/05/2025 - 11h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 11h47 )

ReproduçãoO Ministério Público de Barcelona recorreu, nesta quarta-feira (7), contra a decisão que absolveu Daniel Alves no caso de acusação de estupro. A condenação do ex-jogador foi anulada pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, que entendeu haver inconsistências no depoimento da vítima. Com isso, o caso será agora reavaliado pelo Tribunal Supremo da Espanha, a instância judicial mais alta do país.

