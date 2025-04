Protesto e queima de objetos marcam ação da prefeitura em bar na Boa viagem Redes sociaisFuncionários do Bar da Torre, localizado no bairro da Boa Viagem, em Salvador, realizaram... Taktá|Do R7 25/04/2025 - 19h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 19h40 ) twitter

Redes sociaisFuncionários do Bar da Torre, localizado no bairro da Boa Viagem, em Salvador, realizaram um protesto na tarde desta sexta-feira (25), em resposta a uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur). O grupo bloqueou parte da via e ateou fogo em objetos na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

