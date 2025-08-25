ProUni abre lista de espera para candidatos não selecionados nas duas primeiras chamadas Foto: José Cruz / Agência Brasil A partir desta segunda-feira (25), candidatos que não foram... Taktá|Do R7 25/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 19h00 ) twitter

Foto: José Cruz / Agência Brasil A partir desta segunda-feira (25), candidatos que não foram pré-selecionados nas duas primeiras chamadas do Programa Universidade para Todos (ProUni), edição 2/2025, podem se inscrever na lista de espera. O prazo vai até amanhã, às 23h59, e a manifestação de interesse deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre o ProUni!

