ProUni abre lista de espera para candidatos não selecionados nas duas primeiras chamadas

Foto: José Cruz / Agência Brasil A partir desta segunda-feira (25), candidatos que não foram pré-selecionados nas duas primeiras chamadas do Programa Universidade para Todos (ProUni), edição 2/2025, podem se inscrever na lista de espera. O prazo vai até amanhã, às 23h59, e a manifestação de interesse deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

