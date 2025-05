PSG atropela Inter, conquista sua primeira Champions e vive noite histórica em Munique Foto: Reprodução / X / Paris Saint GermainO Paris Saint-Germain finalmente alcançou o tão sonhado... Taktá|Do R7 31/05/2025 - 19h16 (Atualizado em 31/05/2025 - 19h16 ) twitter

Foto: Reprodução / X / Paris Saint GermainO Paris Saint-Germain finalmente alcançou o tão sonhado título da Liga dos Campeões da Europa — e de forma arrasadora. Em uma atuação memorável neste sábado, o clube francês venceu a Internazionale por 5 a 0 na Allianz Arena, em Munique, e conquistou sua primeira “orelhuda”. Após temporadas marcadas por investimentos milionários e frustrações com elencos estrelados, a consagração veio com uma geração renovada. O grande nome da decisão foi o jovem Desiré Doué, de apenas 19 anos, autor de dois gols e uma assistência no massacre que entrou para a história como a maior goleada em finais da Champions.

