PSG e Inter decidem a Champions League neste sábado; veja onde assistir e os brasileiros em campo

Reprodução / Redes Sociais / MarquinhosParis Saint-Germain e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (31), às 16h (horário de Brasília), para a decisão da UEFA Champions League, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. A final terá transmissão ao vivo na SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e na plataforma de streaming HBO MAX. O duelo tem sabor especial para os brasileiros que estarão em campo, todos com papel importante nas campanhas de suas equipes. Pelo lado do PSG, Marquinhos, capitão do time e peça-chave na defesa, busca coroar sua trajetória no clube francês com um título inédito de Champions. Além dele, o lateral Lucas Beraldo, revelado pelo São Paulo, vive uma temporada de afirmação no futebol europeu e será titular na decisão.

