Quantos deputados a Bahia tem? Confira a lista
Taktá|Do R7
13/08/2025 - 10h59

Foto: Gabriela Encinas / Taktá A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) conta atualmente com 63 deputados estaduais eleitos para mandatos de quatro anos. A 20ª legislatura, iniciada em 1º de fevereiro de 2023 tem uma renovação de quase 40% das cadeiras, ou sejam quase metade delas são de novos parlamentares. Dos 51 que tentaram a reeleição, apenas 38 retornaram, abrindo espaço para 25 estreantes.

