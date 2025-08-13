Quantos deputados a Bahia tem? Confira a lista
Foto: Gabriela Encinas / Taktá A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) conta atualmente com 63 deputados estaduais eleitos para mandatos de quatro anos. A 20ª legislatura, iniciada em 1º de fevereiro de 2023 tem uma renovação de quase 40% das cadeiras, ou sejam quase metade delas são de novos parlamentares. Dos 51 que tentaram a reeleição, apenas 38 retornaram, abrindo espaço para 25 estreantes.
Para saber mais sobre a composição da ALBA e a lista completa dos deputados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
