Quantos dias mais deve chover em Salvador? Confira a previsão do tempo Foto: Secom PMS A chuva que atinge Salvador nos últimos dias está longe de dar... Taktá|Do R7 08/05/2025 - 14h28 (Atualizado em 08/05/2025 - 14h28 ) twitter

Foto: Secom PMS A chuva que atinge Salvador nos últimos dias está longe de dar trégua definitiva. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a capital deve enfrentar ainda mais instabilidade nos próximos dias com a chegada de uma nova frente fria, o que mantém a cidade em estado de atenção.

