Quase 500 mil aposentados contestam descontos em agências dos Correios Foto: Antonio Cruz / Agência Brasil Desde o dia 30 de maio, aposentados... Taktá|Do R7 13/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 13/06/2025 - 23h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Antonio Cruz / Agência Brasil Desde o dia 30 de maio, aposentados e pensionistas que identificaram descontos não autorizados em seus benefícios passaram a contar com a possibilidade de atendimento presencial em agências dos Correios. Em duas semanas, mais de 488 mil pessoas utilizaram o serviço em todo o país. A medida foi adotada para ampliar o acesso à contestação, especialmente para aqueles com dificuldade de acesso à internet ou aos canais digitais do INSS.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante questão!

Leia Mais em Taktá:

Bahia lidera escolarização entre adolescentes de 15 a 17 anos, segundo IBGE

Vietnã é oficializado como novo país parceiro do Brics

Salvador fica distante do topo do ranking de cidades mais desenvolvidas; veja a líder