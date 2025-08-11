Quase 80% dos soteropolitanos aprovam gestão de Bruno Reis
Foto: Valter Pontes /Secom PMSA gestão do prefeito Bruno Reis (União Brasil) é aprovada por...
Foto: Valter Pontes /Secom PMSA gestão do prefeito Bruno Reis (União Brasil) é aprovada por 78% dos moradores de Salvador, segundo pesquisa do Instituto Paraná realizada entre 4 e 8 de agosto. O índice é o segundo mais alto registrado desde janeiro de 2024, atrás apenas do apurado em outubro do mesmo ano.
