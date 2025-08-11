Quase 80% dos soteropolitanos aprovam gestão de Bruno Reis Foto: Valter Pontes /Secom PMSA gestão do prefeito Bruno Reis (União Brasil) é aprovada por... Taktá|Do R7 11/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h58 ) twitter

Taktá

Foto: Valter Pontes /Secom PMSA gestão do prefeito Bruno Reis (União Brasil) é aprovada por 78% dos moradores de Salvador, segundo pesquisa do Instituto Paraná realizada entre 4 e 8 de agosto. O índice é o segundo mais alto registrado desde janeiro de 2024, atrás apenas do apurado em outubro do mesmo ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

