Quatro homens fazem família refém durante fuga policial em Águas Claras Foto: SSP-BAQuatro homens foram detidos na tarde desta segunda-feira (14) após manterem uma família refém... Taktá|Do R7 15/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 07h37 )

Taktá

Foto: SSP-BAQuatro homens foram detidos na tarde desta segunda-feira (14) após manterem uma família refém no Loteamento Condor, no bairro de Águas Claras, em Salvador. A ocorrência foi registrada por equipes do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM), após uma tentativa de fuga dos suspeitos durante uma abordagem.

