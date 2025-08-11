Logo R7.com
Quatro pessoas em moto cometem múltiplas infrações em Salvador

Foto: Reprodução.Por Cíntia Santos

Taktá|Do R7

Foto: Reprodução.Por Cíntia Santos Um flagrante na manhã desta segunda-feira (11) chamou a atenção na Avenida Garibaldi, em Salvador. Imagens mostram quatro pessoas em uma motocicleta cometendo diversas infrações de trânsito, como invasão de sinal vermelho, excesso de passageiros, falta de capacete e condutor com a viseira levantada.

