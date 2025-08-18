Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Queda de avião de pequeno porte deixa um morto em Bom Retiro

Foto: Reprodução/@biguataon.Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (17) em Bom Retiro,...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Reprodução/@biguataon.Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (17) em Bom Retiro, município da Serra de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de uma pessoa. Outra vítima foi socorrida pelo Samu com traumatismo cranioencefálico grave.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.