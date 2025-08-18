Queda de avião de pequeno porte deixa um morto em Bom Retiro
Foto: Reprodução/@biguataon.Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (17) em Bom Retiro,...
Foto: Reprodução/@biguataon.Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (17) em Bom Retiro, município da Serra de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de uma pessoa. Outra vítima foi socorrida pelo Samu com traumatismo cranioencefálico grave.
Foto: Reprodução/@biguataon.Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (17) em Bom Retiro, município da Serra de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de uma pessoa. Outra vítima foi socorrida pelo Samu com traumatismo cranioencefálico grave.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico acidente.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: