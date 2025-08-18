Queda de avião de pequeno porte deixa um morto em Bom Retiro Foto: Reprodução/@biguataon.Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (17) em Bom Retiro,... Taktá|Do R7 17/08/2025 - 23h58 (Atualizado em 17/08/2025 - 23h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/@biguataon.Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (17) em Bom Retiro, município da Serra de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de uma pessoa. Outra vítima foi socorrida pelo Samu com traumatismo cranioencefálico grave.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Taktá:

Neymar chora após sofrer goleada histórica e desfalca equipe contra o Bahia

Mega-Sena acumula, mas apostas da Bahia levam prêmio na quina

Morre Terence Stamp, ator de “Superman” e “Priscilla, a Rainha do Deserto”