Quedas ameaçam qualidade de vida dos idosos, mas prevenção simples faz diferença Foto: Valter Campanato / Agência Brasil Com o aumento da expectativa de vida no Brasil,... Taktá|Do R7 28/04/2025 - 05h59 (Atualizado em 28/04/2025 - 05h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Valter Campanato / Agência Brasil Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, a população acima de 65 anos já representa mais de 10% do total, segundo dados do último Censo do IBGE. Porém, junto ao envelhecimento, cresce também um dos principais riscos para a qualidade de vida nessa faixa etária: as quedas. De acordo com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), cerca de um terço dos idosos com mais de 65 anos sofre quedas todos os anos, índice que salta para 40% entre aqueles com mais de 80 anos. A maioria desses acidentes ocorre dentro da própria casa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e descubra como a prevenção pode fazer toda a diferença na vida dos idosos!

Leia Mais em Taktá:

Guarda Municipal abre inscrições para curso gratuito de defesa pessoal para mulheres

Salvador digitaliza serviços da Dívida Ativa e facilita atendimento online a contribuintes

Luana Silva faz história e conquista vice-campeonato em Bells Beach