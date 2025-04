Quem é melhor? Matheuzinho ou Everton Ribeiro? Confira os números! Foto: ReproduçãoO momento dos dois grandes times da capital baiana tem sido o melhor em... Taktá|Do R7 24/04/2025 - 18h01 (Atualizado em 24/04/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoO momento dos dois grandes times da capital baiana tem sido o melhor em comparação aos últimos anos. A campanha histórica tanto do Vitória, quanto do Bahia, no Brasileirão 2024, passou muito pelo protagonismo de dois dos seus grandes craques: Matheuzinho e Everton Ribeiro. O desempenho dos jogadores, bem como a rivalidade dos clubes gigantes, torna irremediável a pergunta: quem é o melhor por seus respectivos clubes?

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre a comparação entre Matheuzinho e Everton Ribeiro!

Leia Mais em Taktá:

Mulher morre após inalar mistura de produtos de limpeza em Goiânia

Adolescente é detido por estupro de irmão de 5 anos para produzir pornografia em SP

Bahia recebe Atlético Nacional e mira liderança na Libertadores