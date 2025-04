Quer participar da meia-maratona de Salvador? Inscrições vão até domingo (20); saiba mais Foto: Reprodução/Redes sociais @maratonasalvadorAs inscrições para a primeira edição da meia-maratona de Salvador se encerram... Taktá|Do R7 18/04/2025 - 19h45 (Atualizado em 18/04/2025 - 19h45 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociais @maratonasalvadorAs inscrições para a primeira edição da meia-maratona de Salvador se encerram neste domingo (20). Os interessados devem se inscrever por meio do site www.ticketsports.com.br. A prova será realizada no domingo seguinte, dia 27 de abril. Já a entrega dos kits acontece de 24 a 26 de abril, das 9h às 20h, na loja 21K, localizada no Estacionamento I2 do Shopping da Bahia.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre a meia-maratona e garantir sua inscrição!

