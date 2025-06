Quina de São João: Treze apostas de nove estados dividem prêmio milionário Agência Brasil Treze apostas acertaram as cinco dezenas do concurso 6760 da Quina, sorteado na... Taktá|Do R7 29/06/2025 - 14h55 (Atualizado em 29/06/2025 - 14h55 ) twitter

Agência Brasil Treze apostas acertaram as cinco dezenas do concurso 6760 da Quina, sorteado na noite de sábado (28), e cada uma receberá o prêmio de R$ 19.225.756,26. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e premiou apostas feitas em nove estados diferentes.

Para saber mais sobre os ganhadores e detalhes do sorteio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

