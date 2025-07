Rádio Sociedade avança na modernização e fortalece jornalismo com foco no ouvinte Foto: Divulgação Com um mês sob nova gestão no jornalismo, a Rádio Sociedade da Bahia... Taktá|Do R7 30/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação Com um mês sob nova gestão no jornalismo, a Rádio Sociedade da Bahia vem consolidando uma série de mudanças estratégicas que reforçam o compromisso da emissora com informação de qualidade, dinamismo e proximidade com a população. As transformações têm sido conduzidas pelo novo gerente de jornalismo, Noel Tavares, que agora lidera esse ciclo ao lado da direção da rádio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades da Rádio Sociedade!

Leia Mais em Taktá:

VÍDEO: Público leva 500 plantas da decoração de Festival; confira onde

Aviões da Esquadrilha da Fumaça colidem durante treinamento

Romarinho pronto? Jogador treina com o Vitória e pode estrear diante do Palmeiras