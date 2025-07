Rafaella Boaventura alerta sobre riscos do uso precoce do celular por crianças Durante participação no programa Conexão Sociedade, na manhã desta quarta-feira (16), a psicóloga e colunista... Taktá|Do R7 16/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h38 ) twitter

Durante participação no programa Conexão Sociedade, na manhã desta quarta-feira (16), a psicóloga e colunista do portal TakTá, Rafaella Boaventura, abordou os riscos do uso precoce de celulares e o impacto da exposição infantil à internet. Em conversa com a jornalista Jessica Smetak, Rafaella trouxe dados preocupantes sobre o tema, destacando que a idade média de contato de crianças com pornografia no Brasil está entre 9 e 10 anos, segundo levantamento da Unicef Brasil e do Disque 100.

