Raphinha é o favorito para a Bola de Ouro? Veja a comparação com os últimos brasileiros a vencer o prêmio Foto: ReproduçãoO torcedor brasileiro anseia pelo retorno da Bola de Ouro para as terras tupiniquins.... Taktá|Do R7 28/04/2025 - 19h01 (Atualizado em 28/04/2025 - 19h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoO torcedor brasileiro anseia pelo retorno da Bola de Ouro para as terras tupiniquins. Vinicius Júnior chegou perto no último ano e foi eleito o “melhor jogador do mundo” pela FIFA, mas o sonho segue vivo nos pés de outro brasileiro. Vestindo azul-grená, Raphinha é o grande protagonista do Barcelona e o favorito para conquistar a Bola de Ouro da atual temporada. Mas como está o Raphinha em comparação aos outros brasileiros eleitos “melhor jogador do mundo”?

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e descubra todos os detalhes sobre a corrida pela Bola de Ouro!

Leia Mais em Taktá:

Operação policial no Engenho Velho da Federação interrompe circulação de ônibus

Mergulhador captura peixe-leão no Porto da Barra e alerta para ameaça ambiental em Salvador

Conmebol define Lima como sede da final da Libertadores 2025