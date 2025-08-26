Raquel Brito se pronúncia após acusações sobre divulgação de jogos de azar e lavagem de dinheiro
Foto: Reprodução/ Redes SociaisApós comparecer para prestar depoimento na Delegacia da Defesa do Consumidor, localizada no Centro de Salvador, nesta segunda-feira (25), a influenciadora Raquel Brito fez um pronunciamento em seu perfil do Instagram sobre o ocorrido. A fim de esclarecer os fatos para os seus seguidores, Raquel comentou sobre o tipo de abordagem sofrida e garantiu que seria verdadeira ao compartilhar as vertentes dos acontecimentos. “Eu nunca fiz nenhuma publicação enganosa. Tô e estarei sempre aqui disponível para esclarecer os fatos.” Disse Raquel.
