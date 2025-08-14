Rebeca Andrade está fora do mundial de outubro Foto: Ricardo Bufolin/CBGRebeca Andrade, a maior medalhista olímpica do Brasil, juntamente com sua equipe de... Taktá|Do R7 13/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 21h58 ) twitter

Foto: Ricardo Bufolin/CBGRebeca Andrade, a maior medalhista olímpica do Brasil, juntamente com sua equipe de treinadores, optou por estender o momento de cuidado que teve início logo após as Olimpíadas de Paris, e continuar conservando seu corpo e mente para o que virá no futuro. A ginasta de 26 anos não vai competir no Mundial de Jacarta, Indonésia, que acontecerá em outubro de 2025. Colocando a decisão como necessária para um melhor desempenho nas Olimpíadas de LA28. A atleta já passou por cinco cirurgias, sendo três delas no mesmo joelho, por rupturas do ligamento cruzado anterior (LCA). Competindo entre adultas desde 2015, essa é a primeira vez que a campeã tira um tempo de descanso para si. Mesmo com a decisão de se ausentar nas competições de 2025, Rebeca segue treinando, porém num ritmo menos intenso.

