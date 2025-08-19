Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rebocador colide com a estrutura de ponte feita para a COP 30

Foto: Reprodução / Redes sociais.Um rebocador colidiu com a estrutura da nova ponte do distrito...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Reprodução / Redes sociais.Um rebocador colidiu com a estrutura da nova ponte do distrito de Outeiro, em Belém, na manhã do domingo (17). A obra, avaliada em R$ 101 milhões, está 84% pronta e é uma das preparações para a COP 30 em novembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.