Receita Federal apreende medicamento para emagrecimento no aeroporto de Salvador Foto: Divulgação/Receita FederalA Receita Federal apreendeu, na noite de quarta-feira (4), 60 canetas de Retatrutide... Taktá|Do R7 05/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 05/06/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação/Receita FederalA Receita Federal apreendeu, na noite de quarta-feira (4), 60 canetas de Retatrutide e 30 unidades do medicamento Mounjaro, no Aeroporto Internacional de Salvador. Os produtos estavam presos ao corpo de uma passageira de 31 anos, natural de Tauá (CE), que vinha da Bélgica e tinha como destino final a cidade de Fortaleza, com conexão em Madrid e Salvador.

Para mais detalhes sobre essa apreensão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Brasil zera transmissão vertical do HIV e busca reconhecimento internacional

Pai morre e filho fica ferido após atropelamento na Avenida Vasco da Gama

Interpol inclui Carla Zambelli na lista de foragidos internacionais