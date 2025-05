Receita libera consulta ao 1º lote da restituição do Imposto de Renda 2025 nessa sexta (23) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil A partir desta sexta-feira (23), os contribuintes já podem consultar se... Taktá|Do R7 23/05/2025 - 12h57 (Atualizado em 23/05/2025 - 12h57 ) twitter

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil A partir desta sexta-feira (23), os contribuintes já podem consultar se estão no primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025. De acordo com a Receita Federal, o pagamento será feito até o dia 30 de maio para 6,257 milhões de pessoas, totalizando R$ 11 bilhões — o maior valor já destinado a um lote de restituição.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os detalhes e o calendário das restituições!

