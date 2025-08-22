Receita libera consulta ao quarto lote de restituição do IR 2025
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil.A partir das 10h desta sexta-feira (22), a Receita Federal libera a...
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil.A partir das 10h desta sexta-feira (22), a Receita Federal libera a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda de 2025. Serão contemplados 1.884.035 contribuintes, que juntos receberão R$ 2,92 bilhões. Além das restituições deste ano, o lote também inclui valores residuais de anos anteriores.
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil.A partir das 10h desta sexta-feira (22), a Receita Federal libera a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda de 2025. Serão contemplados 1.884.035 contribuintes, que juntos receberão R$ 2,92 bilhões. Além das restituições deste ano, o lote também inclui valores residuais de anos anteriores.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como verificar sua restituição e o que fazer em caso de pendências!
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como verificar sua restituição e o que fazer em caso de pendências!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: