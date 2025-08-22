Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Receita libera consulta ao quarto lote de restituição do IR 2025

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil.A partir das 10h desta sexta-feira (22), a Receita Federal libera a...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil.A partir das 10h desta sexta-feira (22), a Receita Federal libera a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda de 2025. Serão contemplados 1.884.035 contribuintes, que juntos receberão R$ 2,92 bilhões. Além das restituições deste ano, o lote também inclui valores residuais de anos anteriores.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como verificar sua restituição e o que fazer em caso de pendências!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.