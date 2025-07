Reconhecimento de placas ajuda SSP a recuperar mil veículos na Bahia Foto: Vitor Barreto/SSPO Sistema de Reconhecimento de Placas da Secretaria da Segurança Pública da Bahia... Taktá|Do R7 12/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 15h37 ) twitter

Foto: Vitor Barreto/SSPO Sistema de Reconhecimento de Placas da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) alcançou, na tarde de sexta-feira (11), a marca de mil veículos recuperados com o auxílio da ferramenta. A mais recente ocorrência foi registrada em Salvador, que concentra 45% das ações bem-sucedidas. Na capital, uma motocicleta com restrição por clonagem foi identificada ao passar por um ponto monitorado e posteriormente localizada por equipes do Batalhão Apolo, com apoio do Centro Integrado de Comunicação (Cicom).

Saiba mais sobre essa importante ferramenta de segurança e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

