Reconhecimento facial já capturou 3.800 foragidos na Bahia
Foto: Reprodução/PMBA.O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) da Bahia alcançou a marca de 3.800 foragidos da Justiça capturados desde 2019. A tecnologia está presente em Salvador, na Região Metropolitana e em mais de 80 municípios do interior.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante ferramenta de segurança!
