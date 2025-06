Record Bahia anuncia mudanças na equipe de apresentadores com reforço no jornalismo local Foto: Divulgação A partir do fim deste mês, Jessica Smetak retoma o comando do... Taktá|Do R7 13/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 13/06/2025 - 21h16 ) twitter

Foto: Divulgação A partir do fim deste mês, Jessica Smetak retoma o comando do Bahia no Ar, programa que já apresentou anteriormente e que marca o início da programação matinal da emissora, às 6h10. Na RECORD desde 2018, Jessica é uma referência do jornalismo local, com ampla experiência em televisão, incluindo passagens por grandes canais. Além do Bahia no Ar, ela já esteve à frente do Cidade Alerta BA e comandou o Balanço Geral BA construindo uma forte conexão com o público baiano.

