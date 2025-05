Record Bahia lança nova campanha para o Balanço Geral BA e reforça seu papel pioneiro no jornalismo popular Foto: Divulgação/ Balanço GeralA Record Bahia lançou uma nova campanha institucional para o Balanço Geral... Taktá|Do R7 06/05/2025 - 11h47 (Atualizado em 06/05/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação/ Balanço GeralA Record Bahia lançou uma nova campanha institucional para o Balanço Geral BA, programa líder de audiência e referência absoluta no jornalismo popular do estado. A iniciativa reforça o compromisso da emissora com um jornalismo feito com credibilidade, empatia e o jeito único de ser baiano — um jornalismo que o povo reconhece, confia e procura quando precisa ser ouvido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades do Balanço Geral BA!

Leia Mais em Taktá:

Quadrilha que fraudava o INSS com identidades falsas é desarticulada em Minas Gerais

Petrobras anuncia redução no preço do diesel; veja o novo valor

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 20 milhões nesta terça-feira