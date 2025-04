Recurso da defesa da vítima e do Ministério Público promete reverter absolvição de Daniel Alves ReproduçãoA recente absolvição do ex-jogador de futebol Daniel Alves, acusado de agressão sexual, pode não... Taktá|Do R7 05/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 05/04/2025 - 20h26 ) twitter

ReproduçãoA recente absolvição do ex-jogador de futebol Daniel Alves, acusado de agressão sexual, pode não ser o capítulo final do caso que mobilizou a opinião pública internacional. A defesa da vítima, em conjunto com o Ministério Público da Catalunha, entrou com um recurso contra a decisão judicial que o inocentou das acusações. A medida promete reabrir o debate e reacender a possibilidade de condenação.

Para mais detalhes sobre este caso que continua a repercutir, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

