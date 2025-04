Reeleição Equador: Presidente Daniel Noboa vence no segundo turno; saiba mais Foto: Reprodução/Redes SociaisPresidente do Equador, Daniel Noboa reeleitoO atual presidente do Equador, Daniel Noboa, foi... Taktá|Do R7 14/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 14/04/2025 - 10h06 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes Sociais Presidente do Equador, Daniel Noboa reeleito O atual presidente do Equador, Daniel Noboa, foi reeleito neste domingo (13) após vencer no segundo turno, contra a candidata de esquerda Luisa González. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) considerou eleito após mais de 90% das urnas apuradas e Noboa com uma vantagem de 12 pontos, o que para a CNE foi uma vitória “irreversível”. Mas a candidata González não aceitou o resultado.

