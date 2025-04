Reforma do Teatro Castro Alves chega à terceira fase e deve ser entregue em 2026 Foto: Divulgação Fechado desde janeiro de 2023, o Teatro Castro Alves (TCA), principal casa de... Taktá|Do R7 18/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 18/04/2025 - 14h26 ) twitter

Fechado desde janeiro de 2023, o Teatro Castro Alves (TCA), principal casa de espetáculos da Bahia, passa por uma ampla reforma que integra as obras do Complexo do TCA, orçadas em R$ 260 milhões. A intervenção encontra-se atualmente na terceira fase e tem entrega prevista para o primeiro semestre de 2026.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante reforma!

