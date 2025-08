Regional e Jauá encerram operações na Bahia após mais de 30 anos Duas tradicionais empresas do transporte intermunicipal baiano anunciaram o fim de suas operações. A Viação... Taktá|Do R7 03/08/2025 - 17h37 (Atualizado em 03/08/2025 - 17h37 ) twitter

Taktá

Duas tradicionais empresas do transporte intermunicipal baiano anunciaram o fim de suas operações. A Viação Regional e a Viação Jauá, com mais de três décadas de atuação no estado, informaram neste sábado (2), por meio de comunicado oficial nas redes sociais, que encerrarão suas atividades a partir de 1º de setembro.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança no transporte baiano, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

