Renato Kayzer reforça o Vitória contra o Corinthians; confira a escala de arbitragem Foto: Reprodução/ Victor Ferreira | EC VitóriaRenato Kayzer reforça o Vitória contra o Corinthians; confira... Taktá|Do R7 30/05/2025 - 15h56 (Atualizado em 30/05/2025 - 17h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/ Victor Ferreira | EC Vitória Renato Kayzer reforça o Vitória contra o Corinthians; confira a escala de arbitragem O Vitória terá o retorno do atacante Renato Kayzer para enfrentar o Corinthians no próximo domingo (1º), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Operação desarticula facção em Eunápolis e líder morre em confronto

Sessão na Câmara de Itambé termina em confusão após votação de projeto que afeta servidores

Brasil x Japão: Onde assistir ao amistoso da seleção feminina nesta sexta-feira (30)