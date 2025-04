Renato Paiva tem interesse em levar Cauly para o Botafogo DivulgaçãoPrestes a estrear na fase de grupos da Libertadores e Esporte Clube Bahia foi sondado... Taktá|Do R7 03/04/2025 - 18h07 (Atualizado em 03/04/2025 - 18h07 ) twitter

DivulgaçãoPrestes a estrear na fase de grupos da Libertadores e Esporte Clube Bahia foi sondado para a venda de uma peça importante do elenco. Atualmente comandado pelo ex-Bahia Renato Paiva, o Botafogo manifestou interesse na contratação do meio-campista Cauly, de 29 anos. Segundo informações “O Glorioso”, procurou o Esquadrão na última quarta-feira (2), para propor uma troca do meia pelo ponta Matheus Martins. No entanto, a negociação não será possível.

Para mais detalhes sobre essa negociação e o futuro de Cauly, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

