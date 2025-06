Ressaca do São João? Confira os ritmos que tomam conta de Salvador neste final de semana Foto: ReproduçãoMesmo após o encerramento oficial do São João, Salvador continua em clima de festa... Taktá|Do R7 27/06/2025 - 16h58 (Atualizado em 27/06/2025 - 16h58 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução Mesmo após o encerramento oficial do São João, Salvador continua em clima de festa neste fim de semana. A capital baiana oferece opções para diferentes públicos, com destaque para a nova edição do Forródum, promovido pelo grupo Olodum no Centro Histórico, e o show da cantora Rachel Reis na Concha Acústica. Natural de Feira de Santana, Rachel apresenta um espetáculo especial de sua nova turnê, reunindo músicas autorais e sucessos que marcaram sua trajetória. A artista é um dos nomes em ascensão na cena musical baiana e traz para o palco um repertório que mistura pop, MPB e influências nordestinas. Já no Pelourinho, o Olodum une o samba-reggae ao forró em mais uma edição do Forródum, atraindo soteropolitanos e turistas que ainda querem aproveitar o embalo das festas juninas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de toda a programação cultural deste final de semana!

